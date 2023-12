Funerale Giulia, vicesindaca Sala: «Un grande abbraccio collettivo che ci esorta ad essere uniti contro la violenza»

Anche l’amministrazione di Vicenza si è unita oggi alle esequie di Giulia Cecchettin. A Padova, nella chiesa di Santa Giustina, per dare l’ultimo saluto alla ventiduenne uccisa dall’ex fidanzato era presente la vicesindaca e assessora alle pari opportunità Isabella Sala.«È stato un grande abbraccio collettivo – afferma la vicesindaca Isabella Sala -. C’erano tante e tanti giovani, uomini e donne, cittadine e cittadini di vari paesi del mondo che si sentivano, mamme e sorelle, padri e fratelli di Giulia. Nel corso delle esequie sono state dette cose importanti, sia dal padre di Giulia sia dal vescovo di Padova. Gino Cecchettin ha posto l’accento sul ruolo che spetta agli uomini per essere agenti di cambiamento, sottolineando l’importanza dell’educazione al rispetto di ogni persona e ad affrontare i conflitti in modo costruttivo. Il vescovo Cipolla ha parlato di trasformare il dolore in impegno, del bisogno di parole e gesti di speranza. Anche il padre di Giulia ha esortato a tramutare il dolore in azioni e pensieri per favorire il cambiamento. Credo quindi che sia fondamentale che tutti facciano la propria parte, perché oggi sia l’inizio di un cambiamento vero. Noi non ci tireremo indietro, con il Forum per la pace, la Consulta per le politiche di genere e tutta l’amministrazione perché, come ha detto il padre di Giulia, non devono esserci differenze di colore politico: dobbiamo essere tutti uniti nel contrasto alla violenza».