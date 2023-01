FRANCIA – Ladri in villa vengono ‘beccati’ ed offrono 50 mila euro alla polizia per essere liberati

Venerdì 13 non ha portato fortuna a due ladri che hanno fatto irruzione in una villa ad Antibes, nelle Alpi Marittime. Avvisato di un’intrusione nella sua abitazione grazie a un sistema di videosorveglianza, il proprietario ha potuto vedere i teppisti muoversi nella sua casa. Immediatamente ha chiamato il 17 per chiedere l’intervento della polizia.

Sul posto si sono poi recati gli agenti di polizia della brigata anticrimine che hanno trovato la casa sottosopra, prima di trovarsi faccia a faccia con i ladri, impegnati a lavorare su una cassaforte. Come riferisce Nice Matin , uno di loro non ha trovato di meglio che offrire alla polizia 50.000 euro per la sua libertà. Peggio ancora, avrebbe addirittura minacciato gli agenti, in caso di rifiuto, di trovarseli in casa se si fossero rifiutati…

Posti in custodia cautelare

La polizia ovviamente ha rifiutato la proposta e ha arrestato il malvivente e il suo complice. Vittima di un malessere, il primo non sta bene ed è stato trasportato in ospedale per essere visitato. Prima di tentare la fuga, invano.

Posti in custodia cautelare, i due indagati, di 26 e 28 anni, sono stati rinviati a giudizio al termine del provvedimento e rinviati a custodia cautelare. I due erano già noti alle forze dell’ordine e alla giustizia da dieci anni per fatti simili.