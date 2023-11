FRANCIA – Da oggi la carta d’identità è anche nello smartphone. Avviata iniziativa in tre dipartimenti

Presto non sarà più necessario frugare nelle tasche o nelle borse per ritrovare la vostra preziosa carta d’identità, né attendere molte settimane per averla rinnovata. Da questo lunedì, la carta d’identità dematerializzata, cioè utilizzabile solo con il telefono, è accessibile a tutti in tre dipartimenti francesi, Hauts-de-Seine, Eure-et- Dormouse e Rodano. L’ultimo passo prima della sua generalizzazione nel 2024.

«Quello che bisogna sapere soprattutto è che le persone che possono usufruirne devono essere maggiorenni e avere una carta d’identità di nuovo formato, dotata di chip », spiega a TF1 un agente del comune di Chartres (Eure-et-Loir). È inoltre necessario uno smartphone compatibile e scaricare l’applicazione France Identity. Tutto quello che bisogna fare è far scorrere la carta d’identità sotto il telefono in modo che possa leggere il chip. Non si avrò più bisogno di fotocopie certificate, questo nuovo servizio permetterà di ottenere documenti di identità sicuri. Ma non può, però, essere utilizzato in caso di controllo di polizia.

Nelle strade di Chartres, diversi residenti contattati da TF1 hanno espresso una certa riluttanza, temendo soprattutto una falsificazione “più facile in formato digitale che in formato fisico” . Ma infatti, recandoti in Comune, potrai farti certificare la tua identità digitale tramite le impronte digitali. Una sicurezza aggiuntiva che prevederà anche la possibilità di effettuare deleghe online.

Dominique Faure, ministro delegato presso il ministro dell’Interno e dei Territori d’Oltremare, responsabile per le comunità territoriali e gli affari rurali, vorrebbe estendere l’esperimento anche alla patente di guida. «L’idea è quella di offrire a chi ha un accesso digitale facile di poterne beneficiare, e a chi vuole continuare con la carta d’identità di farlo», sintetizza al microfono di TF1 . Perché no, questa nuova carta d’identità non è destinata a sostituire la sua versione cartacea. Il che tranquillizzerà i 16 milioni di francesi che affermano di avere ancora difficoltà ad utilizzare Internet.