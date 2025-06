Francia – Coppia vince due volte alla lotteria… nella stessa notte: bottino incredibile

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una storia incredibile ha scosso la cittadina di Hillion, in Bretagna: una coppia ha vinto contemporaneamente alla stessa estrazione del Loto, ma con un colpo di fortuna in più per il marito. La moglie, guardando l’estrazione su TF1, scopre di aver indovinato tutti i numeri principali, mancando soltanto il “numero fortunato”. La vincita: 60.000 euro. Felice, chiama il marito per dargli la notizia.

La sorpresa arriva subito dopo. Anche lui aveva giocato gli stessi numeri. E aveva indovinato anche il numero fortunato. Risultato? Un jackpot da 12 milioni di euro, oltre ai 60.000 vinti dalla moglie.

«Abbiamo chiamato subito i nostri figli per dar loro la notizia. Sono rimasti sotto shock», ha raccontato il fortunato alla Française des Jeux. L’uomo ha nascosto il biglietto in un’agenda, segnandolo con una data precisa, prima di recarsi a ritirare la vincita presso gli uffici ufficiali.

La giocata è stata effettuata nella tabaccheria ed edicola “La Havane” di Hillion. «Sono stata applaudita come se avessi vinto io!», ha raccontato divertita Cécile Le Pennec, la titolare. «È il regalo più bello che un tabaccaio possa ricevere».

Tra i clienti, qualcuno scherza: «Aveva detto che sarei stata io la vincitrice, ho pure acceso una candela… ma ne è rimasta solo metà!». Un altro spera: «C’è qualcosa di speciale in questo negozio. Basterebbe un solo biglietto vincente per cambiare la vita».