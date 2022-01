Fino al 10 febbraio mascherine all’aperto e discoteche chiuse

E’ stato raggiunto l’accordo in seno al Consiglio dei Ministri sulle misure anti covid. Prorogato per altri dieci giorni l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca e il divieto di feste e concerti all’aperto e la chiusura delle discoteche.

Nuove misure anti-Covid vengono discusse oggi nel Consiglio dei ministri. Un altro provvedimento atteso in settimana dovrà mettere ordine al resto, dalle quarantene a scuola fino al sistema dei colori e alla durata del green pass per chi ha fatto il booster.

Cambiano, lo ricordiamo, dal 1° febbraio, le regole su Green pass e persone non vaccinate. Da martedì, infatti, il certificato verde sarà ridotto dagli attuali 9 ai 6 mesi di durata. Sarà inoltre obbligatorio per entrare nei principali negozi e attività, così come sarà obbligatorio per tutti gli over 50 essere in regola con il ciclo vaccinale per non incorrere nelle sanzioni previste dalle norme.