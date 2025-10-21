MUSICA & SPETTACOLO
21 Ottobre 2025 - 13.43

Torna in Italia Anastacia

REDAZIONE
La voce iconica di Anastacia torna in Italia con tre appuntamenti imperdibili del suo nuovo tour europeo #NTK 2026, che celebra i 25 anni di Not That Kind”, l’album di debutto che l’ha consacrata tra le più grandi voci pop di tutti i tempi. L’unico appuntamento nel Nord-Est sarà quello al Gran Teatro Geox di Padova il 7 ottobre 2026! Dopo il successo straordinario del tour del 2025, che ha registrato oltre 60 date sold out in tutta Europa e nel Regno Unito, Anastacia è pronta a riportare sul palco tutti i suoi più grandi successi, da I’m Outta Love a Paid My Dues, da Left Outside Alone a One Day in Your Life, insieme a nuove sorprese per celebrare un traguardo speciale della sua carriera. L’artista americana, che ha venduto oltre 30 milioni di dischi nel mondo e conquistato 225 premi in 31 paesi, è amata in Italia sin dagli esordi per la potenza della sua voce e l’energia inconfondibile delle sue performance dal vivo. Su Anastacia:Benedetta da una delle voci più potenti e riconoscibili della storia della musica, Anastacia ha debuttato nel 1999 diventando in breve tempo la World’s Best-Selling New Female Pop Artist. Con hit multiplatino come I’m Outta Love, Paid My Dues e Left Outside Alone, ha venduto oltre 30 milioni di album e collezionato #1 in 19 Paesi. Dopo aver celebrato i 22 anni del suo primo singolo, Anastacia ha intrapreso il tour “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary”, seguito dal progetto Our Songs (2023), un tributo alle più grandi melodie pop europee reinterpretate con il suo stile unico.

