Fieragricola, a Verona dal 2 al 5 marzo la 115ma edizione

Dieci padiglioni, 520 espositori provenienti dall’Italia e da 11 Paesi esteri, buyer stranieri in arrivo da 30 nazioni e un calendario di oltre 120 eventi tra convegni, workshop, approfondimenti e prove dinamiche.

Sono i numeri della 115/a edizione di Fieragricola, la storica rassegna internazionale di Veronafiere, che torna in presenza dal 2 al 5 marzo.



“Il Covid ci ha imposto di riprogrammare Fieragricola da gennaio a marzo per garantire la massima sicurezza – ha dichiarato il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese – e la scelta è stata compresa da aziende e operatori. Siamo molto soddisfatti: a livello di pubblico ci attendiamo visitatori ancora più selezionati, professionali e motivati, anche dall’estero grazie alle nuove regole del Governo per i viaggiatori extra-Ue. La pandemia ci ha fatto capire che i formati di partecipazione fisici e digitali possono e devono coesistere, ma il virtuale non sostituirà mai l’importanza fondamentale dell’incontrarsi a fare affari di persona”.

Nata nel 1898, Fieragricola è una rassegna biennale, l’ultima edizione a fine gennaio 2020 andò in scena subito prima dello scoppio della pandemia. Confermato il format della manifestazione, con una suddivisione nei settori della meccanica agricola, zootecnia, colture specializzate ad alto valore aggiunto come vigneto e frutteto, servizi professionali per il settore primario, energie da fonti rinnovabili agricole, oltre a un’area dinamica esterna per le dimostrazioni e prove dei mezzi agricoli.

“Da tempo l’impresa agricola si sta evolvendo nell’ottica della multifunzione – ha spiegato il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani -, attenta ai processi produttivi, sempre più specializzata. Fieragricola deve rispondere di conseguenza alle esigenze dei professionisti che animano il settore”.

Quest’anno Fieragricola ha scelto di celebrare i primi 60 anni della Politica agricola comune, con un Summit internazionale in programma martedì primo marzo al Palazzo della Gran Guardia di Verona, occasione per fare il punto sulle sfide della riforma della Pac. (ANSA).