Fiamme in un’azienda agricola vicentina: a fuoco 2500 rotoballe (VIDEO)

POZZOLEONE, INCENDIO DI OLTRE 2500 ROTOBALLE DI FIENO

Dalle ore 17:00, di mercoledì, i vigili del fuoco stanno operando per l’incendio di un deposito di rotoballe all’interno di un’azienda agricola in Via Capitelli a Pozzoleone: nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. Le fiamme sono divampate per cause in corso di accertamento all’interno di un deposito contenente oltre 2500 rotoballe di fieno per oltre 10.000 quintali di foraggio. I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa, Cittadella, Vicenza e Padova con 3 autopompe 3 autobotti e 15 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento evitando la propagazione del rogo alla vicina stalla con centinaia di bovini all’interno. Sul posto a coordinare l’attività di soccorso il funzionario di guardia e il capo servizio della centrale dei vigili del fuoco di Vicenza. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica si protrarranno presumibilmente tutta la notte e anche domani.