Fermato con refurtiva e carta di credito rubata: arrestato pregiudicato

Nella mattinata di ieri, nei pressi di un bar di piazzale Bologna, gli agenti della squadra “Volanti” della Questura notavano un soggetto – noto alle Forze dell’Ordine e già denunciato pochi giorni prima per il reato di furto aggravato e ricettazione – aggirarsi in zona con fare sospetto.

L’uomo, resosi conto della presenza della Polizia che lo stava osservando, iniziava subito ad accelerare il passo nel tentativo di dileguarsi in una delle vie limitrofe. Per evitarne la fuga e poter procedere al suo controllo, i poliziotti gli si avvicinavao e, dopo averlo fermato per accertamenti, notavano che l’individuo cercava in tutti i modi, in maniera goffa, di occultare un P.C. completo di accessori (mouse, alimentatore, cuffie); inoltre, da un sommario controllo veniva rinvenuta in suo possesso una carta di credito rubata.

Dopo i primi accertamenti effettuati negli Uffici di Viale Mazzini la vittima del furto riferiva che poche prima, dopo aver lasciato per qualche istante il proprio trolley nel bagagliaio dell’automobile (contenente vari effetti personali, tra i quali il pc e la carta di credito) si era accorta che ignoti glielo avevano sottratto.

Gli Agenti, dopo aver quindi ricostruito la dinamica dei fatti, decidevano di arrestare M. C., pregiudicato romeno di 23 anni – in quanto accusato dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti di pagamento.

L’uomo, infatti, aveva numerosi precedenti a suo carico commessi tra la Lombardia ed il Veneto.