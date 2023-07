Famiglia investita: convalidato il fermo, Angelika Hutter ricoverata in psichiatria

Il Giudice per le Indagini Preliminari Enrica Marson ha convalidato stamane il fermo per omicidio stradale plurimo nei confronti di Angelika Hutter, la 32enne tedesca che ha travolto e ucciso tre persone, tra cui un bimbo di 2 anni, a Santo Stefano di Cadore.

Secondo quanto si è appreso la donna non ha preso parte all’interrogatorio perché ricoverata da ieri nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Venezia.

Per domani è stata annunciata una conferenza stampa del procuratore Paolo Luca.

E’ piantonata da ieri nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Giovanni e Paolo di Venezia, Angelika Hutter, la turista tedesca responsabile della morte di tre persone a Santo Stefano di Cadore. Dalle informazioni acquisite dall’ANSA, la donna non avrebbe avuto un crollo psichico ma sarebbe sottoposta a valutazioni sulle sue condizioni mentali. E’ durato oltre quattro ore l’interrogatorio per via telematica di Angelika Hutter, la 32enne tedesca che ha travolto e ucciso tre persone giovedì scorso a Santo Stefano di Cadore. La donna è stata sentita dal carcere di Venezia mentre il gip Enrica Marson, il pm Simone Marcon e il legale di fiducia GiuseppeTriolo si trovavano nell’istituto di pena di Belluno