Ex Palazzo Pretorio, al via i lavori per la nuova sede di Veneto Lavoro

Ex Palazzo Pretorio di via Vittorelli: al via i lavori di riqualificazione per la futura sede di Veneto Lavoro per un investimento che supera i 2 milioni di euro. Il Sindaco Nicola Finco: “Impegno mantenuto. Progetto e via libera lavori in tempi record”

“Dal 2021 Veneto Lavoro cercava uno spazio nuovo a Bassano, e sin dall’insediamento della nostra Amministrazione abbiamo voluto dare una risposta rapida con la riqualificazione di un edificio abbandonato da tanti anni, per farne uno spazio funzionale a servizio non soltanto della città ma dell’intero territorio. Qui, a partire dall’estate del prossimo anno, troveranno spazio una ventina di postazioni per quello che sarà un centro per l’impiego accogliente che darà nuova vita al cuore del nostro centro storico. Un grazie particolare, per questo lavoro svolto in sinergia, va al direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone”. Così il Sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco ha presentato, questa mattina, l’inizio dei lavori di riqualificazione del secondo piano di Palazzo Vittorelli, ex Palazzo Pretorio, l’edificio comunale con ingresso da via Vittorelli che ospiterà la futura sede del centro per l’impiego.

Il progetto, elaborato con Veneto Lavoro, prevede un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro, dei quali 1,2 milioni finanziati da Veneto Lavoro tramite fondi PNRR e 1 milione di euro cofinanziati dal Comune di Bassano del Grappa. Queste risorse saranno investite nel restauro conservativo dei locali, nella messa in sicurezza del sottotetto dell’edificio e nella creazione di nuovi uffici, spazi direzionali, una sala riunioni, un’area ricevimento e una piattaforma elevatrice.

“Ringrazio i nostri uffici PNRR – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Viero – che coordineranno i lavori per conto di Veneto Lavoro, per aver vinto insieme una bella sfida nel rispettare i tempi per la progettazione, la sottoscrizione dei contratti e la consegna del cantiere. Adesso l’obiettivo è procedere senza intoppi fino al mese di giugno del 2026, per riuscire a consegnare questi spazi a Veneto Lavoro e alla città entro la stessa estate”.

Lisa Lora, Dirigente dell’Unità Operativa Territoriale di Vicenza di Veneto Lavoro, ha quindi condiviso alcuni dati aggiornati in merito ai servizi promossi in 17 Comuni del territorio bassanese per l’incrocio delle domande e delle offerte di lavoro.

Al Centro per l’Impiego (CPI) nel 2024 si sono rivolti 3358 persone disoccupate e ne risultano iscritti, come dato storico, circa 8.000 con un patto di servizio attivo. Nell’ultimo anno il CPI ha gestito più di 4500 appuntamenti, realizzato più di 3300 attività di accompagnamento, attivato quasi 1.000 percorsi di politica attiva del programma nazionale GOL, promosso 420 tirocini di inserimento lavorativo e messo in moto numerosi percorsi di accompagnamento finanziati dal Fondo Sociale Europeo e/o misure Regionali e Locali. Oltre 2.500 disoccupati sono stati inoltre segnalati alle aziende che si erano rivolte al CPI per le proprie ricerche di personale e nel corso dell’anno sono stati organizzati 4 eventi di recruiting “IncontraLavoro” riservati a specifiche esigenze di tipo aziendale o settoriale e 33 incontri di animazione territoriale con diversi soggetti attivi sul territorio in materia di servizi per il lavoro e per la formazione, con l’obiettivo di allineare l’offerta formativa alla tipologia di professionalità richieste dal mercato del lavoro locale. Il Centro per l’impiego insiste su un territorio particolarmente dinamico anche in termini di mercato del lavoro, che nel 2024 ha registrato un saldo di 550 posti di lavoro dipendente in più e un volume complessivo di circa 18.700 assunzioni.

In seguito al “Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego in Veneto”, inoltre, il CPI è passato da un organico di 14 operatori e specialisti del mercato del lavoro qualificati in servizio nel 2018 agli attuali 16, con una previsione di elevare la dotazione organica a 18 operatori.

“L’incremento del numero di utenti fidelizzati, dei servizi erogati e dello sviluppo della rete di collaborazioni con gli attori territoriali di riferimento – spiega Lisa Lora – ha reso necessaria l’individuazione di locali nuovi e più adeguati per garantire a cittadini, utenti, aziende, istituzioni ed enti della rete territoriale i livelli essenziali delle prestazioni e i più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in un’ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici. Da questa esigenza siamo arrivati all’intervento di individuazione, ristrutturazione e trasferimento nella nuova sede, realizzato a seguito dell’accordo sottoscritto con l’Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa”.

SCHEDA DI SINTESI PER CONFERENZA STAMPA

Progetto: LP_PNRR_05 – Sistemazione sottotetto Palazzo Vittorelli – Ristrutturazione uffici

Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU

Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.1 – Potenziamento dei Centri per l’Impiego (PES)

CUP: I72H25000110001

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento riguarda la rifunzionalizzazione, il restauro conservativo e la messa in sicurezza del sottotetto di Palazzo Vittorelli, con la creazione di nuovi uffici, spazi direzionali, sala riunioni, area ricevimento e piattaforma elevatrice destinati a Veneto Lavoro







QUADRO ECONOMICO

Importo complessivo dell’opera: € 2.200.000,00

– € 1.200.000,00 – Fondi PNRR (Veneto Lavoro)

– € 1.000.000,00 – Fondi propri del Comune di Bassano del Grappa

Ditta aggiudicataria: Maroso Ivo Enzo S.r.l. (Marostica)

Importo lavori aggiudicato: € 1.538.646,50 (escluso IVA)

– € 1.454.144,61 per lavori

– € 30.415,11 oneri di sicurezza

– € 54.086,79 progettazione esecutiva

Direzione lavori e sicurezza: Studio Scattola Simeoni Architetti Associati

Importo servizi DL (direzione lavori) + CSE (coordinatore sicurezza): € 136.559,63 (escluso IVA e cassa)

CRONOPROGRAMMA PRINCIPALE

Fase Periodo Note Affidamento incarico PFTE 26/11/2024 Determina n. 2629/2024 Progettazione definitiva/esecutiva nov 2024 – mag 2025

Durata lavori 270 giorni

Fine lavori prevista 30/06/2026 Collaudo luglio 2026







DETTAGLI TECNICI PRINCIPALI

Recupero del piano secondo e realizzazione del nuovo soppalco (piano terzo).

800 mq totali recuperati

Installazione di piattaforma elevatrice e nuovi servizi igienici accessibili.

e nuovi servizi igienici accessibili. Restauro e valorizzazione delle strutture lignee e degli apparati decorativi storici .

. Riqualificazione impiantistica, strutturale e di accessibilità.

Parere favorevole della Soprintendenza di Verona, Vicenza e Rovigo (22/09/2025).

SOGGETTI COINVOLTI

Comune di Bassano del Grappa – Ente attuatore

– Ente attuatore Veneto Lavoro – Ente finanziatore PNRR + COMUNE

– Ente finanziatore PNRR + COMUNE Dirigente e RUP: Arch. Federico Moretti

OBIETTIVO GENERALE

Fine lavori prevista: 30 giugno 2026

Collaudo: luglio 2026





