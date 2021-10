Evyrein in azione a Schio: murales in centro storico

Evyrein in azione a Schio: il noto artista, originario di Schio, ma padovano d’adozione, ha colpito la notte scorsa proprio nella sua città natale, raffigurando un uomo, con un calice di vino in mano rivolto verso l’alto, appoggiato ad un angolo in uno degli scorci più belli del centro cittadino. Sopra la sua testa, l’icona dei like di un famoso social network, riportante la cifra 36015, ovvero il codice postale scledense. L’artista, del quale si sa solo che è nato in provincia nel 1981, potrebbe aver fatto l’opera per depistare dalla sua identità. Da capire se questa è stata fatta per depistare dalla sua identità o come omaggio alla città dove è cresciuto.