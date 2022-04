EST VICENTINO – Attenti a non sprecare acqua: individuata rottura nella condotta Bonna

Dopo ore di ricerche sul campo è stata individuata a metà giornata di sabato 23 aprile la grossa rottura che ha interessato la condotta di adduzione “Bonna” che serve sei comuni vicentini del bacino di Viacqua (Torri di Quartesolo, Grisignano di Zocco, Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda e Montegaldella) e ulteriori sette della provincia di Padova gestiti da Etra (Campodoro, Mestrino, Cervarese, Veggiano, Rovolon, Saccolongo e parte di Villafranca Padovana).

Immediato l’intervento delle squadre del pronto intervento e l’attivazione delle interconnessioni per assicurare la continuità della fornitura idrica che, di fatto, ha permesso di ridurre a poche ore i disagi per l’utenza grazie anche al lavoro in sinergia con Etra e Acque Venete.

La posizione della perdita, individuata lungo il tratto di condotta che corre all’interno di una galleria sotto Villa Valmarana ai Nani, nel territorio del Comune di Vicenza, rende particolarmente delicate le operazioni di riparazione, che potrebbero concludersi almeno entro la prossima settimana.Nel frattempo Viacqua invita l’utenza dei comuni coinvolti a fare un uso consapevole dell’acqua, trattandosi ancora di una situazione emergenziale nel corso della quale potrebbero verificarsi alcuni cali di pressione.

“La condotta Bonna – ha spiegato il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – è tra le più grosse che gestiamo e inevitabilmente questa rottura mette a dura prova anche le fonti supplementari che sono state attivate tra noi ed Etra. Va quindi evitato ogni utilizzo non indispensabile della risorsa, almeno fino a completa risoluzione del problema.”



Si informa che l’acqua potrebbe presentare una leggera torbidità causata dalla diversa pressione delle condotte, situazione che si risolve lasciando scorrere qualche minuto il flusso fino a ripristinarne la normale limpidezza.Per ulteriori necessità è possibile contattare il servizio clienti di Viacqua al numero verde 800 154 242 (attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00). In caso di emergenza rimane infine in funzione il Pronto Intervento di Viacqua al numero verde 800 991 522 e attivo sette giorni su sette h24.

Al seguente link Viacqua propone un decalogo di buone prassi per la riduzione dei consumi idrici: https://www.viacqua.it/it/azienda/educazione-ambientale/risparmio-idrico/