Camisano: rottura nella condotta consortile, riparazione in corso

Nel pomeriggio di ieri, nel corso di un intervento di posa della rete di fibra ottica da parte di una ditta privata, è stata danneggiata una delle condotte principali dell’acquedotto consortile che serve il territorio di Camisano Vicentino, all’incrocio tra Via degli Alpini e Via Torrossa.

Il pronto intervento di Viacqua è stato allertato ed è all’opera per completare la riparazione entro la tarda serata odierna.

Per consentire l’esecuzione dei lavori necessari, tuttavia, è stata necessario procedere all’interruzione della fornitura idrica nell’area. I possibili disagi si potrebbero estendere anche al restante territorio comunale e in alcuni comuni contermini che, seppure gestiti da Etra, sono alimentati dalla rete di acquedotto di Viacqua.

Fino al completamento della riparazione si consiglia di non programmare il funzionamento di elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie. Successivamente alla conclusione dell’intervento si potranno verificare inoltre fuoriuscite di acqua torbida o di colore biancastro per effetto della movimentazione delle condotte e dei cambi di pressione. La situazione si potrà risolvere velocemente lasciando scorrere il flusso d’acqua dai rubinetti per alcuni istanti.

Viacqua ricorda che per eventuali segnalazioni è disponibile il Servizio Clienti al numero verde 800 154242 (lun-ven 8.00-20.00, sab 8.00-13.00), mentre per le emergenze è in funzione h24 il numero di Pronto Intervento 800 991522.