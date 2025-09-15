Il Gruppo Fidas di Camisano Vicentino spegne 60 candeline

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Donare il sangue è importante. E c’è chi lo fa da sessant’anni. Sono i donatori del Gruppo Fidas di Camisano Vicentino, che mercoledì 24 settembre celebreranno il 60° di fondazione dell’Associazione.

Per festeggiare con la città, il Gruppo Fidas di Camisano Vicentino, con il patrocinio del Comune, ha organizzato una serata che avrà luogo il 24 settembre alle 20.30 nell’Aula Magna della Scuola Primaria “Pertile” di Camisano Vicentino. Nel corso dell’evento interverranno la dr.ssa Ilaria Boaria, biologa nutrizionista, che affronterà il tema “Nutrizione e donazione”, il dr. Dario Gottardo, infermiere, che descriverà “Il viaggio della sacca di sangue”. A seguire, si intervalleranno delle testimonianze dirette. La serata sarà moderata dalla giornalista vicentina Elisa Santucci.

Il Gruppo Fidas di Camisano Vicentino è stato fondato nel 1965 da Adolfo Benazzato, che per anni ne è stato la guida, ispirando con il proprio carisma molti donatori e dirigenti che si sono succeduti alla Presidenza, tra cui Antonio Testolin, Fabio Gasparoni e l’attuale presidente in carica Roberto Pegoraro.

“Siamo orgogliosi di tagliare il nastro dei sessant’anni – commenta il presidente Pegoraro – e siamo consapevoli che questo risultato qualifica la nostra attività ed il gesto straordinario di volontariato che i donatori compiono ogni volta che vanno a donare il proprio sangue o invitano qualcun altro a farlo. Anche per questo prendiamo regolarmente parte alle attività che si svolgono a Camisano Vicentino, perché è fondamentale continuare a promuovere il dono del sangue. Rivolgo anche un ringraziamento a tutti i donatori attivi e cessati, per la dedizione e generosità con cui si sono prodigati”.