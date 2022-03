Escursionista cade nel bosco: interviene il Soccorso Alpino

Alle 10.50 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Padova, per un’escursionista che si era infortunata, mentre con il marito stava percorrendo un sentiero nel bosco, nei pressi dell’abitato di Sovizzo. Tre soccorritori, tra i quali due infermieri, affiancati da altri tre tecnici del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno attivati in supporto alle operazioni, hanno raggiunto M.L.A., 63 anni, di Sovizzo, che aveva riportato una sospetta frattura della caviglia ed era assistita dal personale sanitario del Suem. Prestatele le prime cure, la donna è stata imbarellata e trasportata per un chilometro all’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Vicenza.