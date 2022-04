ERP Vicenza – Consegnati 30 alloggi: chiuso il programma 10 alloggi al mese

Si è concluso in questi giorni con la consegna degli ultimi 30 appartamenti il programma “10 alloggi/mese”, messo a punto dall’assessorato al patrimonio e dall’Amcps per sistemare e rimettere a disposizione della graduatoria gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica sfitti.

Questa mattina l’assessore al patrimonio Roberta Albiero e l’amministratore unico di Amcps Carlo Rigon hanno fatto il punto sul progetto in contra’ Porta Mure Santa Lucia 16, dove sono appena stati completati i lavori di manutenzione in due di questi appartamenti.

“Con la consegna di questa tranche di 30 alloggi – ha ricordato l’assessore Roberta Albiero – come annunciato portiamo a 110 il numero degli appartamenti ristrutturati nell’ultimo anno per essere messi nuovamente a disposizione della graduatoria erp. È un risultato ottenuto grazie all’importante sinergia avviata tra il servizio patrimonio ed Amcps, ora che l’azienda è gestita in house”.

“Il programma – ha ricordato l’amministratore unico di Amcps Carlo Rigon – ha consentito infatti di aumentare significativamente il numero di alloggi rimessi in circolo rispetto alla quarantina di unità abitative recuperate annualmente in passato”.

L’operazione “10 alloggi/mese” è stata finanziata da Amcps con economie derivanti dalla riorganizzazione in house della società con un impegno economico complessivo di circa 200 mila euro.

I lavori di manutenzione sono stati affidati a sei imprese locali. Gli alloggi sono stati oggetto di piccoli lavori edili, adeguamento degli impianti elettrico, termico, idro-sanitario con sostituzione della caldaia autonoma, dove necessario, piccole opere complementari a cura di fabbri e falegnami, manutenzione e sostituzione dei serramenti e degli infissi.

Si è inoltre provveduto ad incaricare dei professionisti per la redazione della documentazione tecnica obbligatoria per la locazione dell’alloggio.