Era latitante per rapina: arrestato 56enne

Nel pomeriggio di ieri, in centro storico a Vicenza, la Squadra Volanti della Questura ha trovato G.K., 56 anni, cittadino tunisino residente in città, soggetto con a carico diversi procedimenti penali e di polizia per reati di diversa natura e gravità, in particolare una condanna a due anni di reclusione per rapina impropria. Proprio per quest’ultimo crimine, l’uomo doveva scontare due anni di carcere. Arrestato, al termine delle operazioni della polizia giudiziaria l’uomo è stato trasferito dagli uffici della Questura al carcere di Vicenza, dove sconterà la sua pena.