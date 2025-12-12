Ecco le precauzioni che dovresti prendere quando il tuo cane ti lecca le mani o il viso

Attenzione alle leccate del cane: la saliva può trasmettere batteri pericolosi

Amare i baci e le leccate del proprio cane non significa essere al sicuro: la saliva dei nostri amici a quattro zampe può contenere batteri potenzialmente pericolosi, soprattutto per chi ha un sistema immunitario indebolito. Tra questi, il più noto è il Capnocytophaga canimorsus, presente nella bocca di cani e gatti.

Contrariamente alla credenza popolare, la saliva canina non ha proprietà cicatrizzanti e può persino rallentare la guarigione delle ferite, trasmettendo nuove infezioni. Il batterio si diffonde attraverso il morso, il leccamento o il contatto con aree precedentemente leccate dall’animale. In una persona sana, il rischio è basso e il batterio risponde bene agli antibiotici, ma per chi è immunodepresso può provocare infezioni gravi, meningite o setticemia.

Un caso documentato nel 2020 dai ricercatori dell’Ospedale Universitario di Brest ha evidenziato come un uomo sia morto a seguito di meningite provocata da Capnocytophaga canimorsus dopo essere stato morso dal suo cane.

Non è necessario vietare le coccole: il contatto affettivo con il proprio cane è sicuro per chi è in buona salute. Tuttavia, alcune precauzioni igieniche sono fondamentali: lavare immediatamente le zone leccate con acqua e sapone, evitare che il cane lecci ferite o lesioni cutanee e proteggere le persone vulnerabili da questo tipo di contatto.

Le ricerche continuano per comprendere meglio i rischi della saliva canina e garantire la sicurezza dei proprietari senza compromettere il legame con i propri animali.