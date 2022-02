Ecco come la stampa di regime in Russia descrive l’attacco

I media statali russi hanno trascorso la mattinata elogiando l’operazione militare in Ucraina , definendola un intervento militare nel Donbas, ignorando in gran parte gli attacchi missilistici alle infrastrutture e ad alcune città del Paese, scrive Andrew Roth da Mosca per il TheGuardian.

Mentre i carri armati russi attraversavano i confini dell’Ucraina da punti a Nord, Est e Sud di Kiev, Rossiya-24, il canale di notizie aperto 24 ore su 24, mostrava un banner che diceva: “I neonazionalisti ucraini stanno aspettando il momento giusto per colpire la Russia .”

Rapporti in diretta sono stati trasmessi dalle città di Donetsk e Luhansk, dove i corrispondenti si sono concentrati principalmente sulle battaglie locali per le città piuttosto che sulla più ampia invasione russa in corso in tutto il Paese.

I russi che stanno guardando le notizie, potrebbero pensare quindi che questo sia in gran parte concentrato nelle aree in cui si svolgono combattimenti da otto anni. “Mentre molti russi comuni esprimevano shock per l’attacco, alcuni giornalisti e dirigenti dei canali statali si stavano chiaramente godendo il momento” scrive Roth.

Un giornalista di un’agenzia di stampa statale ha detto al Guardian: “Purtroppo tutto ciò che ho sentito stamattina è orgoglio”.

Margarita Simonyan , il capo di RT appena sanzionato, ha scritto in un tweet: “Questa è una prova di parata standard”, ha scritto. “Tranne quest’anno abbiamo deciso di tenere la parata a Kiev”.