Due furti nel Basso Vicentino e colpo da 50 mila euro a Montegalda

Raffica di furti nel weekend nell’Area Berica.

Due episodi sono stati denunciati a Campiglia dei Berici e, vista la vicinanza dei luoghi e gli orari dei furti è probabile che l’autore o gli autori siano gli stessi.

Un primo sopralluogo è stato fatto in via Brandizie. Il 12 settembre alle ore 2 i militari sono stati chiamati in un’abitazione per un furto commesso nella serata dell’11. A chiamare la proprietaria di casa 47enne di Campiglia. Ignoti, previa effrazione, erano entrati in casa rubando 800 euro in contanti e monili il cui valore è in corso di quantificazione. La proprietaria era stata assente dalle 19 a poco prima di mezzanotte.

Poco lontano, in via Marconi, altro furto, nella tarda serata del 12 settembre. Ignoti, fra le 20 e le 23, orario nel quale la proprietaria di casa, una donna di 58 anni, si era assentata, si sono introdotto in un appartamento dopo aver forzato una finestra. Hanno rubato monili e oggetti in oro per un valore stimato di 5 mila euro.

Colpo grosso dei ladri a Montegalda. Un residente 60enne di via Ca’ Bianca, tornato a casa il 12 settembre, ha denunciato un furto probabilmente commesso nella serata dell’11 settembre. Ignoti si sono introdotti in casa da una finestra, hanno rovistato in camera da letto ed hanno asportato monili per un valore approssimativo di 50 mila euro, non assicurati.