Doppio appuntamento con Andrea Pennacchi al TCVI

Un doppio, attesissimo appuntamento al Teatro Comunale di Vicenza con Andrea Pennacchi attore, autore, volto noto al grande pubblico televisivo e della rete: venerdì 21 gennaio alle 20.45, l’artista padovano presenterà nell’ambito della stagione di prosa al Ridotto“Mio Padre – appunti sulla guerra civile”, uno spettacolo di impegno civile di cui è autore e interprete, in scena con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Gianluca Segato e Graziano Colella,dedicato e ispirato alla figura del padre partigiano, di ritorno da un campo di concentramento.

Sabato 22 gennaio alle 20.45 in Sala Grande sarà in scena invece“Pojana e i suoi fratelli”, ormai un cult del suo repertorio, come spettacolo fuori abbonamento.Il Pojana teatrale di e con Andrea Pennacchi, con le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, racconta le storie del Nordest e dei suoi protagonisti, in modo unico e dissacrante, uno spaccato feroce di un mondo, con i suoi vizi e le sue virtù, in un’interpretazione dal vivo potente, che va ben oltre gli stereotipi.