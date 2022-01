Donna no-vax inceppa il centro vaccinale di Noventa con richieste assurde

Momenti di tensione al centro vaccinale di via Frassenara di Noventa Vicentina lo scorso 18 gennaio, con tanto di intervento della Polizia Locale di Noventa Vicentina. L’episodio emerge solo adesso, dopo che abbiamo raccolto le testimonianze di alcune persone presenti. Intorno a mezzogiorno si è presentata una donna, di circa 50 anni residente nell’Area Berica.

In possesso di regolare prenotazione, lasciava intendere la sua volontà di procedere alla vaccinazione. Ma al momento del triage, quando il medico ha iniziato a sottoporle le domande necessarie per la compilazione dell’anamnesi, ha iniziato porre ostacoli che hanno impedito la normale procedura.

Ha chiesto al sanitario addetto al triage una serie di garanzie sulla vaccinazione, pretendendo che lo stesso sanitario si prendesse la responsabilità di prescriverle la somministrazione e di assumersi una serie di responsabilità. Richieste che hanno inceppato il procedimento. La donna non aveva, evidentemente, alcuna intenzione di rispettare l’iter, tanto che, vista l’impasse, è stato richiesto l’intervento della Polizia Locale di Noventa (Unione Comuni Basso Vicentino). Gli agenti del comandante Paolo Sartori si sono quindi portati al centro vaccinale, dove era in corso il teatrino davanti a diversi testimoni.

Anche gli agenti hanno tentato di convincerla a procedere con la vaccinazione rispettando le procedure previste, ma la donna ha continuato con una serie di richieste insensate, pretendendo nuovamente una prescrizione firmata del medico. Non solo, quando le è stato detto di procedere con la compilazione dell’anamnesi, ha risposto a tutte le domande indicate nel modulo ‘Non so’.

Quando gli agenti e il medico le hanno fatto presente che, se avesse continuato con quell’atteggiamento, si configurava il reato di interruzione di pubblico servizio, la donna ha deciso di desistere ed allontanarsi. Il ‘teatrino’ arrivato al limite della denuncia è durato una quarantina di minuti.

Da notare che, proprio a Noventa, la notte stessa, sono comparse scritte no-vax sul palazzetto di via Frassenara in cui si effettuano le vaccinazioni. Non vi sarebbe, comunque, alcun elemento per collegare i due episodi.