Domenica gli ambulanti di Forte dei Marmi a Vicenza

Arriva per la prima volta a Vicenza e a Verona l’originale Consorzio de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi©”.

Il mercato toscano del Made in Italy artigianale toccherà nel suo tour nazionale il Veneto, con due speciali appuntamenti: domenica 21 novembre le famose bancarelle toscane saranno per la prima volta a Vicenza, in Viale Roma, mentre domenica 28 novembre faranno il loro esordio anche a Verona, in Via Guido d’Arezzo (Borgo Venezia).

I mercati si svolgeranno nel rispetto di tutte le indicazioni dei protocolli sanitari, con orario continuato dalle 8 alle 19 anche in caso di maltempo. Sui banchi, assicurano gli organizzatori, “il meglio del Made in Italy artigianale – come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda griffate e di stock, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore”.

Oggetto di diversi tentativi di imitazione, i noti ambulanti toscani proseguono il loro tour per far rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante le idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle ed una proposta che non vuole essere solo commerciale ma anche culturale. Ogni tappa è sempre seguito da un fedele pubblico di fan e appassionati del genere, che generano importanti ricadute di indotto turistico e commerciale per le città ospitanti. Bandite per statuto imitazioni e merce di scarso pregio, sui banchi de “Gli Ambulanti di Forte di Marmi” si trovano le nuove tendenze della moda. Per conoscere nel dettaglio il calendario completo ed aggiornato delle date dei mercati è possibile consultare l’unico sito web ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook che conta oltre 145mila fan. (ANSA)