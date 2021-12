Domani le elezioni provinciali: gli orari del voto, le sedi e i candidati

Sabato 18 dicembre sarà l’election day delle Province d’Italia: nello stesso giorno, in tutta Italia, sindaci e consiglieri comunali sono chiamati al voto per il rinnovo di Presidenti e Consigli provinciali.

Si vota anche a Vicenza per l’elezione dei 16 consiglieri provinciali che per i prossimi due anni siederanno a palazzo Nievo, sede della Provincia.

I 6 seggi sono aperti dalle 8 alle 20 e, per facilitare il voto, sono dislocati nel territorio: Vicenza, Bassano del Grappa, Asiago, Montecchio Maggiore, Sossano, Thiene. Grazie ad una convenzione con la Croce Verde, è assicurata la possibilità di votare anche a chi è impossibilitato a muoversi da casa causa isolamento da positività al Covid o fiduciario.

I vicentini chiamati alle urne sono 1.522, cioè tutti i sindaci e i consiglieri dei 114 Comuni che compongono la Provincia.

I candidati sono 27, di cui 13 sindaci e 14 consiglieri comunali. Sono divisi in due liste, “Casa dei Comuni nord” e “Casa dei Comuni sud”. Una ripartizione territoriale, non partitica, con l’obiettivo di rappresentare al meglio l’intera provincia di Vicenza

Il nome dei 16 nuovi consiglieri provinciali sarà noto già in serata, visto che lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura dei seggi e, a seguire, verranno anche ufficialmente proclamati gli eletti.

Ad attenderli ci saranno due anni intensi, visto che alle competenze proprie della Provincia si aggiungerà la gestione dei fondi in arrivo con il Pnrr.

La Provincia si occupa di servizi essenziali, gestisce, solo per fare qualche esempio, circa 1.300 km di strade e 460 ponti e si occupa di edilizia scolastica per 46 istituti superiori divisi in 130 edifici. Nell’ultimo triennio sono stati investiti in lavori pubblici 100milioni di euro e oltre 10 milioni di euro sono stati destinati a ciclovie e piste ciclabili.

Dopo la riforma del 2014 la Provincia è anche e soprattutto la Casa dei Comuni dove si programmano le infrastrutture di area vasta e dove viene offerta ai Comuni assistenza amministrativa e tecnica. Un ente strategico, come peraltro ha riconosciuto lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tanto da chiamarla ad un ruolo di coordinamento e programmazione. Ed è proprio con riferimento al Pnrr che il presidente della Provincia Francesco Rucco si appella ai votanti: “Partecipare al voto non è solo un dovere civico a cui come amministratori siamo ancora più tenuti -dichiara Rucco- ma è anche l’opportunità di costruire un governo forte, capace di lavorare al meglio per rendere il territorio vicentino ancora più attrattivo e competitivo.”

Questi i candidati:



Lista “Casa dei Comuni Nord”

Berton Davide Chimento Anna Maria Fanton Anna Gasparini Giovanni Antonio Guzzonato Marco Marsetti Moreno Mezzalira Elena Mozzo Matteo Orsi Valter Santini Giorgio Scremin Giannina Zaltron Chiara

Lista “Casa dei Comuni Sud”