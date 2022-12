Davide Rebellin: oggi l’ultimo saluto nel Duomo di Lonigo

Stamattina nel Duomo di Lonigo i funerali di Davide Rebellin, il campione di ciclismo morto dopo essere stato investito da un tir che lo ha schiacciato all’imbocco di una rotonda il 30 novembre scorso in località Montebello Vicentino. La conferma della causa del decesso per schiacciamento è arrivata dall’autopsia effettuata mercoledì pomeriggio presso l’ospedale di Vicenza dall’anatomopatologo Vito Cirielli. Questo passaggio era necessario per ottenere il nulla osta dalla Procura di Vicenza e poter celebrare i funerali di Rebellin.

“La tua ultima volata… per il Cielo!”. Si apre così il manifesto funebre di Davide Rebellin.

“Lo portano nel loro cuore la moglie Francoise, la mamma Brigida, i fratelli Simone, Stefano e Carlo, le cognate, i cari nipoti, la suocera, zii, zie, cugini unitamente a quanti l’hanno conosciuto, stimato e sostenuto”, si legge sulla pubblicazione.

“I fiori sono belli, ma al loro posto è preferibile un’offerta da devolvere alla Scuola Materna ‘Don Tranquillo Zaffonato”, questa la richiesta dei familiari.