Uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia: domani i funerali a Creazzo

Saranno celebrati domani alle 14.30 nella chiesa di Creazzo i funerali di Elisa Spadavecchia, l’ex docente di liceo uccisa lo scorso 24 maggio sulla spiaggia di Pinarella di Cervia (Ravenna) da una ruspa non autorizzata che stava lavorando sulla battigia. Alle esequie è stata annunciata la presenza del sindaco di Cervia Mattia Missiroli. L’uomo alla guida, Lerry Gnoli, nel frattempo indagato per omicidio colposo, ha espresso l’intenzione di scrivere una lettera alla famiglia della donna per chiedere scusa.