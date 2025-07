Donna vicentina travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia: arrestato l’autista

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il 24 maggio 2025, a Pinarella di Cervia (Ravenna), Elisa Spadavecchia, 66 anni, ex insegnante del Liceo Quadri e residente a Creazzo, è stata travolta e uccisa da una ruspa mentre si trovava sulla spiaggia, intorno alle 10.30 del mattino. Il mezzo era guidato da Lerry Gnoli, 54 anni, che stava effettuando lavori di spianamento delle dune nella zona antistante le colonie.

Le indagini dei carabinieri, in collaborazione con la guardia costiera di Cervia, hanno accertato che Gnoli si trovava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti durante l’incidente. Sabato 28 giugno è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna. È indagato per omicidio colposo e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. La procura ha richiesto la misura per garantire la sicurezza pubblica e prevenire la reiterazione del reato.