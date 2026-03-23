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23 Marzo 2026 - 15.53

L’Associazione Nazionale Alpini si dissocia dall’iniziativa del coro alpino ai funerali di Bossi

REDAZIONE
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L’Associazione Nazionale Alpini (ANA) è intervenuta oggi per chiarire la propria posizione riguardo alla presenza di un coro alpino durante i funerali del senatore Umberto Bossi.

Secondo quanto precisato dall’ANA, si è trattato di un’iniziativa esclusivamente locale, non concordata né promossa dalla sede nazionale dell’associazione.

«La nostra – ha dichiarato il presidente nazionale Sebastiano Favero – è per Statuto un’associazione apartitica, custode da sempre dell’unità di Patria e dell’amore per il Tricolore, come sancito dalla Costituzione e dai nostri padri. Ci dissociamo pertanto da qualunque manifestazione di dissenso rispetto a tali valori espressa da alcuni partecipanti alle esequie».

L’associazione sottolinea così la volontà di mantenere il proprio ruolo istituzionale, lontano da qualsiasi posizione politica, ribadendo l’impegno storico nel promuovere unità nazionale e rispetto dei simboli della Repubblica.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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