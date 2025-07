Arzignano – Concluso il campo estivo della Protezione Civile Ana Valchiampo col sostegno di Acque del Chiampo

Divertimento, giochi e attività all’aria aperta, ma anche tante informazioni utili su come prevenire incidenti e su come intervenire in caso di emergenza per mettersi in salvo e aiutare gli altri.

Si è concluso nei giorni scorsi il campo estivo della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana) Valchiampo a Pugnello di Arzignano, progetto patrocinato dal Comune di Arzignano e sostenuto da Acque del Chiampo, che ha messo a disposizione dei ragazzi un erogatore d’acqua mobile.

Il vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo, e il direttore generale, Andrea Chiorboli, hanno salutato i ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa ricreativa e di formazione e consegnato loro le borracce di Acque del Chiampo e copie del Bilancio di Sostenibilità: “Sosteniamo con convinzione questo progetto perché offre ai più giovani la possibilità di imparare tante cose che saranno utili per tutta la vita. È un’occasione per loro per stare insieme in modo sano e crescere misurandosi con responsabilità che sviluppano competenze e conoscenze.”

I ragazzi del campo avevano ricevuto la visita e il saluto anche dei sindaci di Arzignano, Alessia Bevilacqua, di Chiampo, Filippo Negro, e di San Pietro Mussolino, Gabriele Tasso.