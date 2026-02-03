Sono 1.500 i Volontari ANA alle Olimpiadi

Sono circa mille e cinquecento i volontari della Associazione Nazionale Alpini che contribuiscono all’organizzazione, alla sicurezza e al supporto logistico delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

La grande maggioranza delle penne nere in congedo opera in virtù del Protocollo firmato a dicembre tra la Difesa, rappresentata dal gen. c.a. Claudio Mora, alpino (comandante della JTF, Joint Task Force, preposta alla sicurezza dei Giochi), il commissario straordinario del Ministero dello Sport per i Giochi olimpici e paralimpici, ing. Giuseppe Fasiol e il presidente nazionale dell’Ana, ing. Sebastiano Favero, che prevede e garantisce la partecipazione dei volontari alpini alla grande manifestazione sportiva.

Il supporto richiesto dalla JTF della Difesa ai volontari alpini comporta la copertura di mansioni come mantenimento dei campi di gara, assistenza agli accessi ai terreni delle competizioni, guida di veicoli per le esigenze di mobilità della “famiglia olimpica”, operazioni delle comunicazioni, movieri, operatori di mezzi per sgombero neve, operatori manuali per la medesima esigenza anche con l’uso di frese, eventuale preparazione e somministrazione di cibo ed infermieri specializzati.

Altri volontari alpini, invece, sono impegnati direttamente dalla Fondazione Milano-Cortina, al cui appello avevano risposto già nei mesi scorsi.

Tutti i soci dell’Ana hanno seguito corsi di formazione sia teorica sia pratica ed operano come volontari della Difesa suddivisi in turni nelle varie località lombarde e venete in cui si svolgono le competizioni.

“Ancora una volta – sottolinea il presidente dell’Ana, ing. Sebastiano Favero – gli alpini hanno saputo rispondere presente e lo hanno fatto nonostante i tempi ristretti proposti, grazie al loro tradizionale e proverbiale spirito di servizio a favore della comunità”.