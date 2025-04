Papa Francesco: diffusa la prima immagine della salma – I funerali sabato alle 10 – 5 giorni di lutto nazionale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I funerali di papa Francesco si svolgeranno sabato alle 10, primo giorno dei Novendiali, sul sagrato della Basilica di San Pietro. Lo fa sapere l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche. La Liturgia esequiale sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio. Di seguito il feretro del Romano Pontefice sarà portato nella Basilica di San Pietro.

Per la morte del Papa il Consiglio dei ministri ha proclamato “cinque giorni di lutto a partire da oggi” ha detto, Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei e il Pnrr al termine del Consiglio dei Ministri di oggi. Approvato anche lo schema di decreto legge che affida al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano l’organizzazione e la gestione dei funerali e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice.

Oggi sui social è stata diffusa la prima immagine della salma di Papa Francesco esposta a Santa Marta. Indossa la mitra, un rosario tra le mani, la veste liturgica rossa. Accanto al feretro, il cardinale Pietro Parolin, raccolto in preghiera. Bergoglio è morto ieri, lunedì 21 aprile, nel suo appartamento di Santa Marta. Si stava riprendendo da una polmonite bilaterale che lo aveva costretto a un ricovero di cinque settimane.