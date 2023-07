Danni da maltempo: vanno segnalati entro il 1° agosto alla protezione civile

Ieri la Regione del Veneto ha fornito le prime informazioni in merito alle modalità di censimento dei danni causati dal maltempo dei giorni scorsi.I cittadini e le aziende di Vicenza che hanno subito danneggiamenti a beni mobili ed immobili a causa degli eventi del 13, 18 e 19 luglio possono inviare via email al Comune una semplice comunicazione che riporti la tipologia dei danni subiti ed una stima sommaria degli stessi. Non è necessario inviare documentazione fotografica, né perizie relative ai danni subiti.La comunicazione va inviata al servizio Protezione civile del Comune di Vicenza via Pec (vicenza@cert.comune.vicenza.it) o via email (protcivile@comune.vicenza.it) entro l’1 agosto, indicando anche i propri dati anagrafici con copia di un documento di riconoscimento.Il Comune raccoglierà le segnalazioni e le inoltrerà alla Regione entro il 3 agosto.Prosegue, nel frattempo, la fase di instabilità meteorologica. Per questo motivo il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha emanato un avviso che per le prossime ore prevede per il Vicentino un livello di criticità idrogeologica per temporali di tipo “arancione”, ovvero per fenomeni intensi di carattere diffuso, localmente persistenti, associati a forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento.