Dal Leone di San Marco alla Sfinge di Giza: decolla la nuova rotta Venezia–Il Cairo di EGYPTAIR

È stata inaugurata oggi la nuova rotta diretta Venezia–Il Cairo di EGYPTAIR, un collegamento che unisce simbolicamente il Leone di San Marco alla Sfinge di Giza e rafforza in modo significativo la connettività tra il Nord-Est e l’Egitto. Il nuovo volo si inserisce nel più ampio Piano Strategico 2031 della compagnia, che punta a un incremento complessivo delle connessioni internazionali, anche sul mercato italiano.

Operativo ogni lunedì e venerdì, il collegamento è stato avviato in collaborazione con SAVE, società di gestione dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia. Nel periodo estivo sono previsti fino a 34 nuovi voli diretti, per un totale di 560 voli fino a fine stagione, pari a un incremento del +15% rispetto al 2025. L’offerta complessiva include 68 voli aggiuntivi da e per l’Egitto sull’intero territorio nazionale.

Venezia–Il Cairo rappresenta una nuova porta d’accesso verso l’Africa attraverso l’hub del Cairo. Per l’estate 2026 EGYPTAIR metterà a disposizione circa 10.000 posti sulla nuova tratta, con l’obiettivo di arrivare a circa 20.000 nella stagione invernale 2026-2027. La programmazione prevede anche la prosecuzione del servizio con tre frequenze settimanali nella stagione invernale a partire dal 24 ottobre 2026 (lunedì, mercoledì e venerdì), già disponibili su tutte le piattaforme CRS/GDS.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza dell’Ambasciatore egiziano in Italia S.E. Bassam Essam Rady e del General Manager EGYPTAIR per l’Italia e Malta Salah Tawfik. Il nuovo collegamento rafforza l’offerta della compagnia sul mercato italiano, con circa 10.000 posti nella stagione estiva e circa 20.000 nella successiva stagione invernale.

«La nuova rotta Venezia – Il Cairo rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita internazionale di EGYPTAIR e conferma l’importanza delle relazioni con l’Italia», dichiara Salah Tawfik, General Manager Italia e Malta EGYPTAIR. «Il Nord Est rappresenta un’area strategica per il nostro sviluppo, grazie alla possibilità di collegare i passeggeri all’intero network internazionale della compagnia attraverso il nostro hub del Cairo, che sta già investendo in modo significativo nello sviluppo dei servizi ai passeggeri e delle infrastrutture aeroportuali. In qualità di membri di Star Alliance, siamo inoltre lieti di offrire ai nostri passeggeri collegamenti globali, accesso alle lounge, servizi prioritari e vantaggi per i frequent flyer su tutta la rete dell’alleanza».

Dal punto di vista aeroportuale, il nuovo collegamento intercetta un mercato in forte crescita. «L’apertura della rotta Venezia – Il Cairo di EGYPTAIR, vettore di bandiera egiziano, collega il Marco Polo con una delle principali capitali del Nord Africa e con un hub che dà accesso ad una fitta rete di destinazioni nel continente Africano che, nel 2025, ha rappresentato per il nostro aeroporto il mercato maggiormente in crescita, con 300.000 passeggeri che hanno viaggiato su mete africane, in aumento del 27% rispetto all’anno precedente. Oltre a ciò, Il Cairo è un eccellente hub di prosecuzione su destinazioni nel Medio Oriente e nel Subcontinente Indiano», afferma Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE. «Il nuovo volo sarà determinante non solo per lo sviluppo dei flussi turistici, ma per il rafforzamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, che nella nostra regione già si esprimono con efficacia in particolare nei settori ittico e tessile».

Soddisfazione anche dalle istituzioni regionali. «L’attivazione del nuovo collegamento diretto tra Venezia e Il Cairo rappresenta un risultato di grande valore per il Veneto e per tutto il Nord-Est. Ogni nuovo volo internazionale amplia le opportunità di crescita del nostro territorio, rafforzando la competitività del sistema turistico e favorendo gli scambi economici e commerciali. Questa rotta risponde alla duplice esigenza di servire un bacino strategico come quello nordestino, sostenendo sia il traffico turistico sia i viaggi d’affari e i collegamenti con le comunità internazionali presenti sul nostro territorio. Allo stesso tempo intercetta il crescente interesse dei viaggiatori italiani verso l’Egitto, una destinazione che continua ad attrarre un numero sempre maggiore di visitatori», dichiara Lucas Pavanetto, Vicepresidente e Assessore al Turismo della Regione Veneto. «La Regione del Veneto guarda con favore a investimenti come questo, che rafforzano il ruolo dell’aeroporto di Venezia quale porta d’accesso internazionale e contribuiscono a rendere il nostro territorio sempre più connesso con i principali mercati del Mediterraneo e del mondo. Ringrazio Save per il risultato ottenuto: questo nuovo collegamento porterà benefici concreti al turismo, all’economia e alle relazioni tra i nostri territori».

Anche il Comune di Venezia sottolinea il valore strategico dell’operazione. «Il nuovo collegamento diretto tra Venezia e Il Cairo è una notizia importante per l’aeroporto Marco Polo e per tutto il nostro territorio. Rafforzare le connessioni internazionali significa aprire nuove opportunità economiche e culturali, consolidando il ruolo di Venezia come porta internazionale dell’intero Nordest. Il Cairo rappresenta inoltre un hub strategico verso l’Africa, il Medio Oriente e altre aree di grande interesse per le nostre imprese e per i nostri cittadini. Questo volo ha anche un valore simbolico: l’Egitto e il Mediterraneo richiamano una storia di relazioni, scambi e dialogo nella quale Venezia, nei secoli, è sempre stata protagonista. Guardare oggi a queste nuove rotte significa continuare a proiettare la nostra città nel mondo, valorizzando la sua vocazione naturale all’incontro tra popoli, culture ed economie», dichiara Silvia Peruzzo Meggetto, Assessore al Turismo del Comune di Venezia.

La nuova rotta sarà operata con aeromobili Airbus A320neo di ultima generazione, con servizio Business Class ed Economy Class. Nei primi mesi di operatività è previsto un coefficiente medio di riempimento dell’80%, con circa 7.000 passeggeri stimati entro la fine di ottobre.

Nel quadro del Piano Strategico 2031, EGYPTAIR prevede un progressivo rinnovo della flotta fino a circa 125 aeromobili e un obiettivo di oltre 22 milioni di passeggeri trasportati all’anno, rispetto agli 11,4 milioni dell’anno fiscale 2024/25. Europa e Italia restano mercati prioritari insieme a Medio Oriente, Estremo Oriente, Nord America e Africa.

Nel mercato italiano, la compagnia ha chiuso il 2024/25 con oltre 285.000 passeggeri e un load factor del 78%, con una crescita del 6,5% rispetto all’anno precedente. Per il 2026 l’obiettivo è superare quota 300.000 passeggeri, anche grazie al rafforzamento delle rotte e alla nuova Venezia–Il Cairo.

EGYPTAIR è la compagnia di bandiera dell’Egitto, con oltre 80 destinazioni in 56 Paesi e una flotta di più di 65 aeromobili. In Italia opera da oltre 60 anni e collega Roma e Milano con Il Cairo attraverso 30 voli settimanali, servendo segmenti leisure, business e VFR.