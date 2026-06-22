Da Verona a Casablanca senza scali: decollato il primo volo Royal Air Maroc

Verona entra ufficialmente nel network di Royal Air Maroc. Domenica 21 giugno è decollato il primo volo diretto tra l’aeroporto Catullo e Casablanca, nuovo collegamento che sarà operato con tre frequenze settimanali – il mercoledì, il venerdì e la domenica – rafforzando la presenza della compagnia aerea di bandiera marocchina nel mercato italiano.

Fondata nel 1957 e presente in Italia da oltre cinquant’anni, Royal Air Maroc aggiunge così Verona agli scali già serviti nel Paese. Con il nuovo collegamento salgono infatti a otto gli aeroporti italiani raggiunti dalla compagnia: Napoli, Catania, Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia e Verona.

Un collegamento strategico per il Nord-Est

L’apertura della rotta Verona-Casablanca rientra nella strategia di sviluppo della compagnia nel Nord-Est italiano, un’area considerata tra le più dinamiche sotto il profilo produttivo, commerciale e turistico, comprendendo anche il Trentino-Alto Adige.

Il nuovo servizio è pensato per rispondere alle esigenze delle comunità marocchine e africane presenti sul territorio, ma anche per intercettare la domanda business e leisure proveniente da un’area caratterizzata da una forte vocazione internazionale e da intensi rapporti economici con l’estero.

La rotta rappresenta inoltre una nuova opportunità per incrementare i flussi turistici verso il Marocco, meta sempre più apprezzata dai viaggiatori italiani per il patrimonio culturale, paesaggistico ed esperienziale.

Gli orari del nuovo volo

Il collegamento viene effettuato con un Boeing 737-800 configurato con 12 posti in classe business e 147 in classe economica.

Il volo AT890 parte da Casablanca alle 13.10 e arriva a Verona alle 17.20. Il volo AT891 decolla invece da Verona alle 18.20 e atterra a Casablanca alle 20.30.

Una programmazione studiata per offrire una soluzione diretta e funzionale sia ai viaggiatori d’affari sia a quelli che si spostano per turismo.

Le dichiarazioni

«L’avvio del collegamento Verona-Casablanca ci permette di essere ancora più vicini ai passeggeri del Nord-Est italiano, un’area dinamica, con una forte vocazione internazionale e una domanda crescente di connessioni verso il Marocco e oltre», ha dichiarato Walid El Khassal.

«Con questa nuova rotta rendiamo più semplice e immediato raggiungere Casablanca da Verona, offrendo ai passeggeri la possibilità di accedere con continuità alle principali destinazioni servite dal nostro network internazionale. Casablanca è oggi un hub moderno, efficiente e affidabile, da cui è possibile viaggiare in modo sereno e sicuro verso l’Africa, le Americhe, il Medio Oriente e il resto del mondo».

Soddisfazione anche da parte dell’aeroporto veronese. «L’inaugurazione del collegamento diretto Verona-Casablanca segna un passo significativo nel percorso di sviluppo internazionale del Catullo», ha affermato Camillo Bozzolo.

Bozzolo ha evidenziato come la nuova rotta rappresenti non solo una porta d’accesso verso il Marocco, ma anche un importante strumento di collegamento con numerose destinazioni africane. Un mercato in forte crescita, come dimostrano i 290 mila passeggeri che nel 2025 hanno viaggiato tra Verona e l’Africa, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente.

Il piano di crescita verso il 2030

L’espansione italiana si inserisce in un più ampio piano industriale globale della compagnia. Nel corso del 2026 Royal Air Maroc introdurrà dieci nuovi aeromobili, portando la flotta a 72 unità, e inaugurerà dieci nuove rotte internazionali.

Tra le novità più rilevanti figura il nuovo collegamento diretto con Los Angeles, prima connessione in assoluto tra il continente africano e la costa pacifica degli Stati Uniti. Parallelamente saranno aumentate le frequenze verso destinazioni strategiche come San Paolo, Miami, Washington e Dubai.

In vista della Coppa del Mondo FIFA 2030, che vedrà il Marocco tra i Paesi ospitanti, il vettore punta a raggiungere una flotta di 130 aeromobili e ad aprire circa quaranta nuove rotte.

Lo sviluppo sarà sostenuto dalla realizzazione del nuovo Terminal 3 di Casablanca, dedicato esclusivamente alla compagnia. Entro il 2029 la capacità dell’hub passerà da 15 a 35 milioni di passeggeri e sarà integrata con la rete ferroviaria ad alta velocità LGV, rafforzando il ruolo del Marocco come punto di collegamento tra Europa, Africa e Americhe.

Un network internazionale sempre più ampio

Attraverso l’hub di Casablanca, Royal Air Maroc collega l’Italia a una rete in continua espansione che comprende Africa, Americhe, Medio Oriente e Asia.

Nel 2026 sono previste nuove aperture verso San Pietroburgo, Bilbao, Alicante, Lille e Los Angeles. Quest’ultima, attiva dal 7 giugno, rappresenta una tappa storica per il trasporto aereo internazionale, essendo il primo collegamento diretto tra l’Africa e la costa occidentale degli Stati Uniti.

Con il nuovo volo Verona-Casablanca, Royal Air Maroc conferma quindi la volontà di investire nel mercato italiano attraverso connessioni strategiche e collaborazioni territoriali a sostegno della mobilità, del turismo e dello sviluppo economico internazionale.