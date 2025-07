Da settembre, la primaria ‘Pascoli’ si sposta all’Istituto Scalabrini. Finco: “Abbiamo lavorato in silenzio per dare una risposta ai nostri bambini”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

A partire dal prossimo settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, la scuola primaria Giovanni Pascoli sarà ospitata nei locali dell’Istituto Scalabrini di Bassano del Grappa.

La decisione è stata assunta oggi dalla Giunta comunale.

“In questi mesi abbiamo lavorato con grande impegno per individuare una soluzione che rispondesse concretamente alle esigenze degli alunni – dichiara il Sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco –. In un primo momento, in urgenza, avevamo scelto l’edificio di via Marinali, che ha garantito la necessaria continuità didattica. Tuttavia, si è sempre trattato di una sistemazione temporanea, non sostenibile nel lungo periodo, sia per motivi logistici che funzionali, anche rispetto agli impegni già presi con il Ministero della Giustizia relativamente alla destinazione dei locali”.

“Ora, grazie alla nuova disponibilità dell’Istituto Scalabrini possiamo offrire una sede funzionale. Una scelta che abbiamo valutato attentamente, con l’obiettivo primario di tutelare i bambini e garantire la prosecuzione del progetto didattico montessoriano, fiore all’occhiello dell’offerta educativa non solo cittadina, ma sovracomunale.”

Il Comune di Bassano del Grappa sosterrà un canone annuo, comprensivo delle utenze, pari a 118.040 euro per un periodo provvisorio di tre anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.

“Quando a gennaio ci siamo trovati nell’urgenza di trasferire la scuola Pascoli – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Marina Bizzotto – l’Istituto Scalabrini non era disponibile, poiché necessitava di alcuni interventi. Lavorando intensamente con la proprietà, siamo riusciti ad avere garanzie già da questo settembre e questo ci ha permesso di chiudere l’accordo e dare così una risposta concreta e sostenibile”.