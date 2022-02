Da lunedì al via l’asfaltatura di marciapiedi e strade in città

A partire da lunedì 21 febbraio prenderanno il via i lavori di asfaltatura di strade e marciapiedi in alcuni quartieri della città, tra cui Villaggio del Sole e Santa Croce Bigolina.

“Con un investimento complessivo di 400 mila euro andiamo a sistemare una situazione non più tollerabile – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – considerate le condizioni di avanzato deterioramento in cui versano alcune strade e marciapiedi. I lavori contribuiranno a migliorare il decoro delle zone residenziali in cui interveniamo, rendendo più sicuro e agevole il transito dei pedoni, in particolar modo di quelli con difficoltà motorie. Sono in corso di attuazione anche i lavori in via Cialdini che ci permetteranno di riqualificare il primo tratto di un percorso dal notevole interesse naturalistico e paesaggistico”.

Per quanto riguarda Villaggio del Sole, i lavori di asfaltatura interesseranno via Colombo, via Nikolajewka e via da Verrazzano.

Il cantiere, che si protrarrà per un mese circa, per una spesa di 250 mila euro, richiederà la chiusura di via Da Verrazzano, mentre per via Colombo e via Nikolajewka è previsto il restringimento della carreggiata.

Le linee del trasporto pubblico locale subiranno alcune deviazioni in base all’andamento dei lavori. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Svt.

Tra martedì 22 e mercoledì 23 febbraio, invece, prenderà il via un intervento di sistemazione e riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi cittadini per una spesa di 150 mila euro. Ad essere interessato dai lavori sarà, inizialmente, il quartiere di Santa Croce Bigolina e, precisamente, strada del Tormeno, via G. Salvemini, via E. De Nicola, via E. Vanoni, via I. Bonomi e viale Riviera Berica. Successivamente l’intervento si sposterà in via G. Pecori Giraldi, via Monte Sabotino, via Brigata Toscana e via L. Da Ponte. È previsto il completo rifacimento dei marciapiedi, sia sottofondo che pavimentazione.

Sempre lunedì 21 febbraio partiranno i lavori di posa della condotta di gas metano e cavidotti in Borgo Casale per conto di V-Reti, società del gruppo Agsm Aim che nasce dall’integrazione tra Sar (Servizi a Rete) e Megareti, per la gestione del servizio di distribuzione e misura del gas e dell’energia elettrica.

L’intervento, che si protrarrà fino al 7 aprile, richiederà la chiusura del tratto compreso tra via Alberi e via Fantoni e il restringimento della carreggiata tra i civici 155 e 164.

Saranno possibili rallentamenti.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (https://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.