Crisi energia – In Francia boom per candele e generatori per paura dell’inverno

n un momento in cui la Francia sta affrontando la peggiore crisi energetica dagli anni ’70, la prospettiva di un’interruzione di corrente o di gas spinge un certo numero di francesi, privati ​​o professionisti, a investire in attrezzature per anticipare una possibile interruzione di corrente a Natale . Candele, batterie, generatori e pannelli solari non hanno mai venduto così bene.

Ai vertici dello Stato, il governo ha già assicurato che il rialzo dei prezzi di gas ed elettricità resterà “contenuto” anche dopo la scadenza dello scudo tariffario che dovrebbe avvenire il 31 dicembre. Il presidente del Consiglio, Elisabeth Borne, deve svelare, durante una conferenza stampa questo mercoledì, i possibili scenari per affrontare i picchi di consumo energetico di questo inverno, ma anche le bollette che aumentano.

In appena due mesi, le vendite di generatori sono quasi raddoppiate nei negozi Bricorama. Il prezzo, per avere un’idea, conta tra 120 e 700 euro per i modelli più efficienti. Anche le batterie portatili e i pannelli solari meno costosi sono i più venduti. Proprio come le lampade solari da esterno, a meno di 10 euro, e che oggi trovano una nuova funzione. Boom anche nella vendita di candele.

“In caso di interruzione di corrente, ti consente di essere in grado di segnare la tua strada nel tuo appartamento o nella tua casa. Abbiamo effettivamente raddoppiato il volume delle vendite dall’inizio di agosto” , spiega a TF1 Steeve Ferchal, direttore di Bricorama a Orgeval (Yvelines). Anche altre alternative meno sofisticate sono popolari. Questo è particolarmente il caso delle candele, che diventano una soluzione in più. “Abbiamo quadruplicato il fatturato di questi prodotti. È abbastanza sorprendente, ma siamo tornati alle origini “, continua il responsabile del negozio.