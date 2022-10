COVID VENETO – Vicenza provincia con più contagiati: ricoveri in aumento

Sono 1.378 i nuovi casi di Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 2.325.740. Unica provincia con più di 10000 contagiati è Vicenza (11.268)

Come di consueto il dato è al ribasso il lunedì per la ridotta raccolta dati del fine settimana.



Il bollettino regionale segnala una vittima, con il totale che sale a 15.532. Gli attuali positivi risultano in diminuzione (-322) e sono 63.372. Cresce il dato ospedaliero, con 786 ricoveri in area medica (+25) mentre restanno in 39 in terapia intensiva.