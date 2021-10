Covid Veneto, 342 nuovi casi e 4 decessi

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

I nuovi contagiati nell’arco di 24 ore a livello regionale sono 342 i nuovi casi su 48.532 tamponi eseguiti nelle 24 ore e 4 i decessi registrati. Leggero aumento dei ricoveri: 203 (+5 in area non critica) e+1 in intensiva (38).







