Covid Veneto: +1125 casi, crescono i ricoverati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Terzo giorno consecutivo per la regione Veneto con più di 1000 contagiati: 1125 il totale delle ultime 24 ore. Padova la città più colpita, con quasi 300 casi in più (287); seguono Treviso (216), Venezia (182), Vicenza (182), Verona (152), Belluno (55) e Rovigo (35). Padova è anche la città con più casi attivi in assoluto: superate le 3000 unità.

In aumento anche i ricoverati (+14), mentre restano stabili le terapie intensive (60). Due i deceduti, 524 i guariti.