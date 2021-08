Covid, Italia: Veneto, Lombardia e Lazio uniche a rischio basso; Sardegna e Sicilia le più a rischio

Come di consueto, oggi si è riunito il Comitato Tecnico Santiario per monitorare l’andamento della pandemia da Covid nazionale su tutto il territorio italiano. Di tutte le 21 regioni, solo Veneto, Lombardia e Lazio sono a basso rischio di zona gialla: tutte le altre sono a rischio moderato.

L’Rt è calato ad 1.1 (da 1.27) e resta stabile l’incidenza ogni 100 mila casi (74, contro i 73 della settimana scorsa). Diciotto regioni sono a rischio moderato, ma nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica. Il tasso di occupazione è comunque salito al 4,9% sul territorio nazionale (con 101 ricoverati in più) nelle terapie intensive; in area medica al 6,2% (da 2.880 a 3.472).

Resta stabile il numero di casi, mentre aumentano quelli ricevuti dai tracciamenti. Restano comunque monitorate alcune regioni: la Sardegna e la Sicilia hanno tassi molto alti di occupazione delle terapie intensive (9,2%) e di numeri di casi ogni 100 mila abitanti (156 per la Sardegna, 127 per la Sicilia). La Sicilia è anche già oltre alla soglia dei letti occupati in area medica (16,5%).