Cornedo fa il primo passo per diventare ‘città’

Approvata una delibera in Consiglio con la quale il Comune di Cornedo chiede il titolo di città. Il sindaco Francesco Lanaro, che ha esposto le motivazioni della richiesta dichiara: “Vogliamo il titolo di città perché riteniamo che sia giunto il momento di fare un passo avanti, valorizzando la nostra storia, l’economia del nostro territorio, la centralità crescente del Comune nella Valle dell’Agno e non ultimo, lo dico con un po’ di orgoglio, la crescita demografica degli ultimi anni”.



Il Comune di Cornedo ha approvato all’unanimità, nel Consiglio Comunale tenutosi ieri sera (martedì 28 settembre 2021), una istanza di riconoscimento del titolo di Città.

Il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, infatti, prevede che “Il titolo di città possa essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza”.

Il sindaco ha presentato una relazione nella quale, premettendo che il riconoscimento del titolo di città non comporta la concessione di maggiori poteri amministrativi al Comune ma il conferimento di un attributo onorifico legato al prestigio, al valore sociale e storico di una comunità, ha ricordato la lunga tradizione storica, economica e sociale di Cornedo. Partendo dalle prime testimonianze del I secolo d.c., passando per il tardo Impero e per il Medioevo con la presenza e influenza della famiglia comitale dei Trissino, nobili vicentini di antico lignaggio fino alla Repubblica di Venezia e la storia più recente. Ha anche parlato dei personaggi illustri: ricordiamo solo l’umanista, diplomatico e letterato Gian Giorgio Trissino.

A Cornedo sono presenti ville storiche e chiese di pregio, queste ultime con al loro interno opere pittoriche di importanti pittori (Maganza, Buonconsiglio, Dusman, Zelotti, De’ Piero detto lo Zoppo). Infine la crescente importanza economica e centralità nella Valle dell’Agno. Numerose e diffuse nel territorio sono le industrie di piccola e media grandezza, mentre numerose attività collegate alla meccanica hanno fatto inserire Cornedo nel Distretto produttivo della meccanica.