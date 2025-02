Controlli vicino alla stazione: trovato in bici, all’alba, con una tenaglia in tasca. Denunciato dalla Polizia di Stato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Verso le ore 5 di stamane gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura transitando in Piazzale Bologna, notavano un uomo a bordo di una bicicletta che alla vista dei Poliziotti cercava repentinamente di allontanarsi. Questi veniva subito bloccato dagli Agenti e sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale risultava in possesso di una tenaglia della lunghezza di 24 centimetri, sulla cui disponibilità non dava alcuna valida spiegazione. Gli Agenti gli chiedevano come mai stesse a bordo di una bicicletta a quell’ora del mattino, ma questi, ancora una volta, non sapeva fornire alcuna valida spiegazione in merito. Peraltro i Poliziotti, a poca distanza, notavano, nei pressi dell’ingresso della Stazione Ferroviaria, un lucchetto tranciato di netto ed ipotizzavano quindi che l’uomo potesse aver utilizzato la tronchese poco prima per impossessarsene.

La bicicletta veniva pertanto sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti, mentre l’uomo (cittadino italiano di 31 anni) veniva accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso o grimaldelli.