Controlli straordinari: ispezionati immobili abbandonati, negozi e auto. Emessi 4 fogli di via, 3 avvisi e 1 allontanamento

Nel pomeriggio di ieri e fino a tarda sera sono state effettuate operazioni di controllo straordinario del territorio, disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Sono stati passati al setaccio i Parchi Pubblici e le Aree Verdi della Città, in particolare sono stati eseguiti controlli nelle zone di Campo Marzio edattigue, Il Centro Storico, la zona del Quadrilatero, San Pio X e Santa Bertilla. Questi controlli hanno, inoltre, interessato luoghi di aggregazione nonché gli esercizi commerciali segnalati come abitualmente frequentati da soggetti pericolosi o dediti a traffici illeciti.

In particolare, a Santa Bertilla sono stati ispezionati immobili abbandonati solitamente utilizzati da persone senza fissa dimora.

I proprietari verranno ora formalmente richiamati dal Questore circa l’obbligo di predisporre sistemi di difesa passiva e tutte quelle accortezze necessarie ad evitare l’ingresso di intrusi, nonché circa le possibili responsabilità di carattere civile e penale nelle quali possono incorrere.

Nel corso delle attività di Polizia sono stati impiegate circa 30 unità appartenenti a tutte le Forze dell’Ordine: hanno fatto squadra gli uomini e le donne della Questura di Vicenza, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale del Capoluogo e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. A supporto delle attività anche l’Unità cinofila della Polizia Locale.

L’attività orientata alla prevenzione e repressione dei reati si è conclusa con 74 identificati, di cui 16 stranieri e 13 con precedenti penali o di Polizia; 18 auto, 3 negozi.

Al termine delle operazioni condotte sul territorio e delle attività di verifica nei confronti di tutte le persone identificate nel corso di questi servizi, l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine della Questura hanno emesso 4 fogli di via, 3 avvisi orali e 1 ordine di allontanamento dal Territorio Nazionalenei confronti di un cittadino extracomunitario presente illegalmente in Italia. Costui ora dovrà lasciare il territorio italiano entro 7 giorni.

“I provvedimenti adottati al termine delle operazioni di Polizia interforze contribuiscono ulteriormente a monitorare e far cessare situazioni di degrado urbano e fenomeni delinquenziali che creano non poco disagio ai cittadini – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori – per tale ragione continuano in maniera sistematica le operazioni straordinarie di controllo e monitoraggio di Parchi ed aree urbane ove i cittadini hanno segnalato la presenza di soggetti molesti ovvero intenti a commettere attività illecite, così come delle zone di degrado e degli immobili abbandonati”.