Controlli straordinari interforze: tre fogli di via e quattro allontanamenti dal territorio nazionale

Nella giornata di ieri, si sono concluse alcune operazioni di controllo straordinario del territorio, disposte dal Questore di Vicenza, Paolo Sartori. Nell’ambito di quest’operazione sono stati emessi tre fogli di via e quattro allontanamenti dal territorio nazionale.

Le zone principali interessate sono state Ponte degli Angeli, via Rattazzi, via Muttoni e i giardini di Campo Marzio, a causa di alcuni soggetti molesti che assumerebbero comportamenti inurbani e anche pericolosi per ordine e sicurezza pubblica. Alcuni controlli specifici, inoltre, hanno interessato piazza Matteotti, la zona del Quadrilatero e il centro storico.

Nel corso dei controlli, sono state identificate 81 persone e 47 autoveicoli; di questi, 33 erano stranieri e 27 gravati da procedimenti penali e di polizia.

Al termine delle attività operative il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti:

3 Fogli di Via Obbligatori (dal Comune di Vicenza) a carico di persone gravate da precedenti penali e di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza;

4 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi Antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e di Polizia per reati di varia natura, tra cui reati contro la persona, in materia di stupefacenti, ovvero contro il patrimonio;

4 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e di Polizia. A seguito degli accertamenti esperiti da parte dell’Ufficio Immigrazione, il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento, ordinando a queste persone di lasciare il territorio entro 7 giorni; in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine;