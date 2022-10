Violenze e molestie nelle zone di Ponte degli Angeli e Stazione: il questore emette due Daspo urbani

Nella giornata di ieri, si sono conclusi i Controlli Straordinari del territorio disposti dal Questore, Paolo Sartori. I controlli, che hanno coinvolto le forze di polizia, sono stati disposti per contrastare quei fenomeni di illegalità che causano “insicurezza” nei cittadini, come spaccio di stupefacenti, reati contro il patrimonio e in generale la microcriminalità. A seguito di questi controlli, sono stati anche comminati due Daspo urbano a due diversi soggetti.

Il primo ai danni di M.R., 41 anni, vicentino con vari precedenti, che ha creato allarme sociale fra gli esercenti di Ponte degli Angeli. Nei suoi confronti, il Questore ha disposto un Divieto d’accesso a tutti gli Esercizi Pubblici nella zona per due anni. Il divieto si estende anche alle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e, in caso di violazione, il soggetto potrà essere punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa da 8 mila a 20 mila euro.

Il secondo soggetto invece, C.A., 31 anni, ha ricevuto un Daspo urbano di un anno dalla Stazione Ferroviaria e dai pubblici esercizi nelle immediate vicinanze. L’uomo è stato protagonista di diversi episodi in cui ha molestato e infastidito i viaggiatori dello scalo ferroviario.

Nel corso delle varie fasi dell’operazione di Polizia – effettuate con l’impiego di uomini e donne appartenenti alla Questura di Vicenza, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale del Capoluogo ed al Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – sono stati controllati37 autoveicoli e 91 persone, di cui 39 straniere e 25 con precedenti penali e di Polizia.

Al termine delle attività operative il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti:

4 Fogli di Via Obbligatori (dal Comune di Vicenza) a carico di persone gravate da precedenti penali e di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza;

5 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi Antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e di Polizia per reati di varia natura, tra cui reati contro la persona, in materia di stupefacenti, ovvero contro il patrimonio;

3 Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e di Polizia. A seguito degli accertamenti esperiti da parte dell’Ufficio Immigrazione, il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento, ordinando a queste persone di lasciare il territorio entro 7 giorni; in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine;