Controlli straordinari anti-degrado in città: raffica di allontanamenti e fogli di via

Nelle serate di domenica 6 e lunedì 7 febbraio è stata effettuata, in varie aree del Capoluogo, una serie di attività di Polizia con obiettivo specifico la prevenzione e la repressione di delinquenza e degrado.

Ed è proprio in quest’ottica, pertanto, che questa ulteriore fase delle operazioni di controllo straordinario del territorio, disposte dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, si è concentrata in alcune specifiche aree del contesto urbano cittadino con l’impiego di oltre 30 uomini appartenenti alla Polizia di Stato, alla Polizia Locale di Vicenza, all’Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza.

Complessivamente sono stati controllati 37 Esercizi Commerciali, 102 autoveicoli e 444 persone, di cui 97 stranieri ed 80 con precedenti penali o di Polizia.

Al termine delle attività operative, il Questore ha quindi adottato vari Provvedimenti.

3 sono stati gli Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di cittadini extracomunitari non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia. Di questi 3 provvedimenti, in particolare, uno ha riguardato B. F. W. – cittadino tunisino di 40 anni – sorpreso a Campo Marzo dalle Forze dell’Ordine senza alcun motivo plausibile per permanere in zona che alla vista delle Forze dell’Ordine ha tentato di darsi alla fuga, reagendo con violenza per sottrarsi ai controlli di Polizia. L’uomo è stato trasferito dagli Agenti della Questura di Vicenza presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca di Isonzo, in attesa di imbracato su un volo diretto nel suo Paese di origine.

Anche per K. Farid – tunisino di 45 anni, assai noto in Città e già fatto oggetto, due settimane orsono, di un provvedimento analogo – è scattato l’Ordine di allontanamento del Questore.

Sono stati poi staccati 3 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio.

Altri 5 Fogli di Via Obbligatori, infine, sono giunti a carico di altrettante persone gravate da precedenti penali e di Polizia, che si trovavano senza motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza.

“L’attenzione nei confronti della criminalità comune, in particolare quella di tipo predatorio, nonché dell’immigrazione clandestina e dei reati che ad essa sono collegati, rappresenta per le Forze dell’Ordine una priorità assoluta, proprio perché questi fenomeni delinquenziali si manifestano con componenti delittuose particolarmente odiose, che spesso incidono direttamente sulla tranquillità dei cittadini – evidenzia il Questore della Provincia di Vicenza, Paolo Sartori – pertanto, l’applicazione concreta e sistematica delle Misure di Prevenzione Personali e dei Provvedimenti di Allontanamento dal Territorio Nazionale di soggetti devianti ci consente di estirpare dal contesto criminale quei personaggi che delle attività delinquenziali hanno fatto la loro unica fonte di sostegno”.