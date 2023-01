Controlli nella Valle dell’Agno: denunciati due ubriachi coinvolti in incidenti

I Carabinieri del Comando Compagnia di Valdagno, nel corso del fine settimana, hanno

intensificato le attività di controllo ai locali serali in relazione al consumo di alcoolici. Sono stati

così controllati svariati locali pubblici nell’alta Valle dell’Agno, in particolare nella “città della

lana”.

I fatti

I militari operanti hanno così proceduto a generalizzare oltre 30 persone nei luoghi di ritrovo serale.

Sono stati deferiti in stato di libertà due cittadini italiani, rispettivamente un 22enne di Valdagno e

un 33enne di Arzignano, poiché, a seguito di accertamento con apparato etilometro, sono stati

trovati con tassi di alcolemia superiori al limite consentito dalla legge.

Le operazioni

I controlli, svolti da 4 equipaggi e 12 militari con assetti del Nucleo Operativo e radiomobile, hanno

portato all’individuazione di numerosi soggetti d’interesse operativo presso i locali di ritrovo serale

di Valdagno e Cornedo Vicentino.

L’utilizzo dell’apparato etilometro ha inoltre permesso di deferire alla competente Autorità

Giudiziaria berica due uomini, coinvolti in incidenti stradali, trovati in Via Budrion e sulla Sp 246

con tassi di alcolemia di 1,51 g/l e 2,85 g/l, entrambi superiori a quelli previsti dal Codice della

Strada. I veicoli di entrambi sono stati così posti sotto sequestro dagli operanti.

Entrambi risponderanno della violazione dell’art. 186 bis del Codice della Strada – guida in stato

alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.