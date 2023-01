Controlli a tappeto in città e provincia su spaccio, locali fuori norma, soggetti pericolosi

Nell’arco pomeridiano – serale del 19 gennaio, i militari del Comando Provinciale

Carabinieri di Vicenza sono stati impiegati in un servizio straordinario di controllo del

territorio attuato mediante l’incremento del numero delle pattuglie già in circuito nel

capoluogo e nei comuni della provincia avvalendosi anche dell’ausilio dei reparti speciali:

N.A.S di Padova, N.I.L. di Vicenza e unità cinofila di Torreglia.

In particolare sono state battute le zone più degradate del capoluogo e i territori dei

comuni delle 5 compagnie territoriali di Vicenza, Bassano del Grappa, Valdagno, Thiene e

Schio mediante l’impiego di 62 militari e 28 automezzi.

Il dispositivo c.d. a “largo raggio”, è stato ideato e posto in essere per imprimere maggiore

efficacia all’attività ordinaria di prevenzione/repressione dei reati contro il patrimonio,

con particolare riguardo ai furti in abitazione e danneggiamenti ai danni di auto in sosta, il

cui fenomeno ha fatto registrare un sensibile incremento nell’ultimo periodo.

Considerate le particolari condizioni meteo avverse che hanno interessato buona parte

della provincia, il dispositivo veniva impiegato, per le unità dislocate in zone collinari e

lungo la pedemontana, in servizio di soccorso agli automobilisti in difficoltà data la

improvvisa presenza di neve che rendeva impraticabili alcune arterie stradali.

Sono stati effettuati posti di controllo alla circolazione stradale predisposti per entrambi i

sensi di marcia lungo le principali vie di comunicazione della provincia, andando in

pratica a collocare i dispositivi nei punti nevralgici del territorio, costituendo, in

simultanea, una “rete di cinturazione” di tutta la giurisdizione.

Inoltre è stata svolta attività di prevenzione agli incidenti stradali predisponendo, durante

le ore serali, controlli mediante l’utilizzo dell’etilometro.

I risultati del servizio sono stati i seguenti:

Veniva tratto in arresto in flagranza di reato un individuo e denunciati a piede libero,

per reati vari, altri 5 soggetti.

Due giovani venivano segnalati in via amministrativa per detenzione di sostanza
stupefacente per uso personale.

stupefacente per uso personale.

stupefacente per uso personale. Sono in corso gli accertamenti successivi al controllo, in particolare di un esercizio

pubblico in città, ove sono state riscontrate diverse anomalie in materia

igienico/sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Venivano controllati in totale 77 veicoli e 275 persone di cui 42 pregiudicati, 32
esercizi pubblici, elevate un totale di 5 sanzioni per altrettante violazioni
amministrative a carico di alcuni esercizi commerciali.

esercizi pubblici, elevate un totale di 5 sanzioni per altrettante violazioni

amministrative a carico di alcuni esercizi commerciali.

I servizi straordinari continueranno anche nei prossimi periodi coinvolgendo tutti i presidi

alle dipendenze del Comando Provinciale e contando sempre sul qualificato apporto dei

reparti speciali.